L'Italie soutient des sanctions contre Israël et envoie des navires pour protéger la flottille vers Gaza

Articles recommandés -

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé jeudi devant l'Assemblée générale de l'ONU que l'Italie soutiendra certaines propositions de sanctions européennes contre Israël, tout en précisant qu'elle ne considérait pas l'État hébreu comme le seul responsable du conflit à Gaza. Meloni a souligné que le Hamas avait déclenché les hostilités et qualifié la flottille humanitaire vers Gaza de "dangereuse et irresponsable".

Protection militaire de la flottille "Sumud"

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a confirmé jeudi l'envoi d'un second navire de guerre pour soutenir la flottille internationale "Sumud" ("Persévérance" en arabe), qui aurait été "attaquée" par des drones alors qu'elle tentait d'acheminer de "l'aide" vers Gaza.

https://x.com/i/web/status/1971102432970391934 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Crosetto a mis en garde les activistes contre leur obstination à vouloir briser le blocus israélien, leur proposant de confier leur aide humanitaire aux autorités italiennes pour qu'elle soit distribuée à Gaza par l'Église catholique locale. "Nous ne pouvons garantir la sécurité de nos citoyens s'ils pénètrent dans les eaux territoriales d'autres États", a-t-il déclaré au Parlement.

"Attaques" de drones en mer Méditerranée

Les organisateurs de la flottille ont rapporté mercredi soir que plusieurs de leurs embarcations avaient été "attaquées" par des drones au large des côtes grecques. L'"attaque" se serait déroulée dans les eaux internationales, à 30 miles nautiques de l'île grecque de Gavdos, avec l'usage de grenades assourdissantes et de poudre irritante.

L'Italie avait déjà dépêché une première frégate mercredi, quelques heures après l'annonce de ces "attaques". L'Espagne a également décidé d'envoyer un navire militaire pour protéger la flottille.

Une mission controversée

La flottille "Sumud" utilise une cinquantaine d'embarcations civiles dans sa tentative de briser le blocus maritime israélien sur Gaza. Parmi les participants figurent de nombreux avocats et militants, dont l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg.

Partie début septembre de Barcelone, la flottille avait dû faire demi-tour en raison de conditions météorologiques difficiles. Selon les témoignages, les équipages ont observé entre 15 et 16 drones lors de l'attaque, et leurs communications radio ont été brouillées par de la musique assourdissante, bien qu'aucune victime ne soit à déplorer.