L’UE devrait classer le CGRI comme organisation terroriste

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne doivent se réunir ce jeudi à Bruxelles et devraient s’accorder sur la désignation des Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste, selon plusieurs sources concordantes. Cette décision attendue intervient dans un contexte de fortes tensions internationales autour de l’Iran, marqué par l’impasse des discussions sur le nucléaire et les missiles balistiques, ainsi que par la répression violente des manifestations dans le pays.

Sur le continent américain, la dynamique s’accélère également. Le président argentin Javier Milei a officiellement annoncé la classification des Gardiens de la révolution comme organisation terroriste, lors d’un événement à Buenos Aires à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah. Une prise de position symbolique, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de durcissement à l’égard de Téhéran.

Aux États-Unis, le président Donald Trump envisage pour sa part une option militaire d’ampleur contre l’Iran, après l’absence de progrès dans les échanges avec Téhéran sur le programme nucléaire et les capacités balistiques du régime. Tout en affirmant rester ouvert à une voie diplomatique, Donald Trump multiplie les avertissements publics. Sur son réseau Truth Social, il a récemment écrit que "la prochaine attaque sera plus sévère", ajoutant que "le temps presse" et appelant l’Iran à conclure un accord.

Des responsables israéliens estiment que le président américain explore désormais un scénario plus large, pouvant inclure un changement de régime en Iran. Cette orientation présumée a été confortée par le renforcement continu du dispositif militaire américain au Moyen-Orient. Washington affiche clairement son objectif de voir la fin du pouvoir des ayatollahs, tout en laissant une dernière porte ouverte à la négociation.

Téhéran, de son côté, affirme être prêt à poursuivre le dialogue avec les États-Unis, mais refuse toute concession sur l’enrichissement de l’uranium et sur son arsenal de missiles balistiques, qu’il considère comme non négociables.

Dans ce climat tendu, un tribunal américain a condamné dans la nuit un homme impliqué dans un complot visant à assassiner la militante iranienne des droits des femmes Masih Alinejad à 15 ans de prison, illustrant les accusations persistantes de répression transnationale imputées au régime iranien.

Selon le Wall Street Journal, l’Iran disposerait d’environ 2 000 missiles balistiques de moyenne portée, en plus de stocks importants de missiles de courte portée et de missiles de croisière antinavires. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rappelé en réponse que 30 000 à 40 000 soldats américains sont déployés sur près de huit bases situées à portée de ces missiles. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit tenir vendredi une réunion sécuritaire consacrée à la situation à Gaza et au dossier iranien.