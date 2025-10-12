L'UE disposée à augmenter sa présence à Gaza
Le ministre français a insisté sur la nécessité de former les forces palestiniennes et d’obtenir un mandat clair de l’ONU pour encadrer la future mission internationale.
L’Union européenne envisage d’accroître sa présence sur le terrain à Gaza dès qu’un cessez-le-feu durable sera instauré, a indiqué dimanche le ministre français des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot, à la veille du sommet de la paix prévu en Égypte.
Invité de l’émission Un dimanche en politique sur France 3, le ministre a rappelé que l’Europe était déjà active à travers deux missions : la mission de surveillance du poste-frontière de Rafah (EUBAM), à laquelle participent des gendarmes français, et la mission EUPOL COPPS, chargée de la formation des policiers palestiniens. Cette dernière, a-t-il souligné, sera essentielle pour garantir que « les forces palestiniennes assurent elles-mêmes la sécurité dans la bande de Gaza » après le départ du Hamas et des troupes israéliennes.
Jean-Noël Barrot a insisté sur la nécessité d’un « mandat clair des Nations unies » pour encadrer la future force internationale de stabilisation, à laquelle l’Indonésie et la Turquie ont déjà proposé de participer. La France, pour l’heure, n’a pas encore décidé si elle enverrait des troupes au sol.
Le ministre a également reconnu que la crise politique en France fragilisait la diplomatie française : « Nos divisions nous affaiblissent et réduisent notre capacité à agir à l’extérieur », a-t-il averti, appelant à « retrouver rapidement la stabilité » pour redonner du poids à la voix de la France sur la scène internationale.