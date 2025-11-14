L’UE envisage de former 3000 policiers palestiniens originaires de Gaza

L’Union européenne pourrait jouer un rôle majeur dans la future architecture sécuritaire de Gaza. Selon un document interne consulté par l'agence Reuters, les ministres des Affaires étrangères de l’UE examineront, le 20 novembre, une proposition visant à former 3.000 policiers palestiniens, issus de Gaza mais rémunérés par l’Autorité palestinienne. L’objectif : constituer un corps de sécurité capable d’être déployé dans le territoire dans le cadre de l’application du plan en 20 points pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump.

Ce document, rédigé par le Service européen pour l’action extérieure, détaille plusieurs pistes pour renforcer les missions civiles de l’UE déjà actives dans la région : une mission d’assistance aux frontières et une autre chargée du soutien aux réformes policières et judiciaires palestiniennes. Bruxelles envisage notamment que la mission policière prenne « le leadership » dans la formation et l’accompagnement de 3.000 policiers, avec l’ambition ultime de former à terme l’ensemble des 13.000 membres de la police palestinienne.

La note évoque également une possible extension de la mission européenne de surveillance des frontières, actuellement limitée au point de passage de Rafah, afin de couvrir d’autres terminaux entre Gaza, Israël et l’Égypte.

Toutefois, l’avenir de ces initiatives demeure incertain. Si Israël et le Hamas ont approuvé en octobre la première phase du plan américain, la mise en œuvre des étapes suivantes reste très fragile.