L'Union européenne envisage de mettre en place une mission civile dans la ville de Rafah

L'Union européenne a donné son accord lundi pour relancer une mission civile de l'UE dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré Josep Borrell, responsable de la politique étrangère du Vieux continent.

La mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière (EUBAM) à Rafah n'est plus opérationnelle depuis 2007, date à laquelle le Hamas a pris le contrôle total de Gaza. "Ils m'ont donné le feu vert pour réactiver l'EUBAM, notre mission à Rafah. Elle pourrait jouer un rôle utile en facilitant l'entrée et la sortie des personnes à Gaza", a déclaré M. Borrell à la presse après une réunion mensuelle des ministres des affaires étrangères de l'UE, à laquelle ont également participé des ministres arabes de premier plan. "Mais cela doit se faire en accord avec l'Autorité palestinienne, les Égyptiens et, bien sûr, Israël. Nous n'allons pas le faire seuls. Nous n'allons pas être les sous-traitants de la sécurité à la frontière. Nous ne sommes pas une société de sécurité", a-t-il déclaré. Les diplomates ont affirmé qu'il était peu probable que la mission soit mise en place avant la fin des hostilités à Rafah.

M. Borrell indique également que le bloc a accepté pour la première fois d'organiser une réunion du Conseil UE-Israël - l'organe qui coordonne les échanges commerciaux entre les deux parties - afin de discuter de la situation à Gaza, du respect des droits de l'homme et de l'impact d'une décision de la Cour mondiale sur l'accord d'association. M. Borrell accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'inventer des allégations d'antisémitisme à ses propres fins politiques, après que le Premier ministre a qualifié de "nouvel antisémitisme" la décision du procureur général de la CPI, Karim Khan, de demander des mandats d'arrêt contre lui et son ministre de la défense. M. Borrell qualifie ce propos d'"intimidation" et affirme que des accusations d'antisémitisme sont lancées chaque fois que quelqu'un "fait quelque chose qui ne plaît pas à M. Netanyahou".