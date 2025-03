L'UE réagit à l'impasse des négociations à Gaza : condamnation du Hamas et appel à la reprise de l'aide humanitaire

Dans une déclaration émise par son Service d'action extérieure, l'Union européenne a explicitement condamné le Hamas pour son refus "d'accepter la prolongation de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza."

Cette prise de position intervient dans un contexte de blocage des pourparlers, alors que le mouvement terroriste refuse de poursuivre la trêve temporaire selon les conditions proposées par les médiateurs internationaux.

Concernant la décision israélienne de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, le communiqué a averti que cette mesure "pourrait potentiellement entraîner des conséquences humanitaires".

L'UE appelle néanmoins à "un retour rapide aux négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu" et insiste sur la nécessité d'un "accès complet, rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire à grande échelle pour les Palestiniens dans le besoin." Le bloc demande également de "permettre et faciliter le travail effectif et sécurisé des travailleurs humanitaires et des organisations internationales à l'intérieur de Gaza."