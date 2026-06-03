L’Ukraine frappe Saint-Pétersbourg à la veille d’un grand forum économique russe

L'Ukraine a revendiqué mercredi une série de frappes contre des installations stratégiques russes à Saint-Pétersbourg, à la veille de l’ouverture du Forum économique international de la ville, l’un des événements les plus importants du calendrier russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les forces ukrainiennes avaient ciblé un terminal pétrolier situé dans la deuxième ville de Russie, à près de 1 000 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a indiqué que cette installation était utilisée à des fins militaires.

« Nous avons frappé des infrastructures importantes sur le territoire russe », a-t-il déclaré, diffusant des images montrant une épaisse fumée s’élevant du site visé.

Le président ukrainien a également affirmé qu’une base navale proche de Saint-Pétersbourg ainsi qu’une usine de production d’armement située dans la région de Tambov figuraient parmi les cibles de l’opération.

« Le programme de sanctions à long terme de l’Ukraine fonctionne comme prévu et contribue à rapprocher la paix », a ajouté Volodymyr Zelensky.

Quelques heures plus tôt, les autorités russes avaient signalé une attaque de drones contre Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine. L’aviation civile russe a temporairement perturbé le trafic aérien dans la région à la suite de l’incident.

Cette opération intervient au lendemain d’une vaste attaque russe contre plusieurs villes ukrainiennes.

Selon les autorités ukrainiennes, des missiles et des drones russes ont frappé Kiev, Kharkiv et Dnipro dans la nuit de mardi à mercredi.

À Kiev, au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées après l’effondrement partiel d’un immeuble résidentiel.

À Dnipro, les bombardements auraient fait au moins neuf morts, tandis qu’une dizaine de personnes ont été blessées à Kharkiv.

Alors que les combats se poursuivent, les deux camps multiplient les frappes en profondeur sur leurs territoires respectifs, illustrant une nouvelle phase d’escalade dans le conflit qui dure depuis plus de quatre ans.