L'Union européenne adopte une résolution condamnant l'Iran après son attaque contre Israël

Le Parlement européen a approuvé ce jeudi une résolution condamnant l'Iran suite à son attaque contre Israël menée il y a une dizaine de jours, lors de laquelle plus de 300 missiles et drones ont été tirés contre le territoire de l'Etat hébreu. La décision, adoptée à une écrasante majorité de 357 voix pour et 20 contre, souligne également l'engagement de l'UE en faveur de la sécurité de l'État hébreu et présente plusieurs réclamations.

L'UE appelle tout d'abord à ajouter les Gardiens de la révolution à la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, ainsi qu'à étendre les sanctions contre l’Iran, notamment dans les domaines pétrolier et bancaire. Elle réclame en outre de reconnaître le non-respect par Téhéran de l'accord nucléaire, ainsi que son rôle dans la déstabilisation du Moyen-Orient, y compris à travers son soutien au Hamas. Elle demande enfin l'application de la résolution 1701 au sud du Liban, afin d'éloigner le Hezbollah de la frontière avec Israël.

L'adoption de cette résolution, qui intervient quelques jours après l'annonce par Bruxelles d'un élargissement des sanctions contre l'Iran, confirme le durcissement de ton de l'UE face à la République islamique.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a félicité le Parlement européen pour son vote. "Il s'agit d'un autre succès politique israélien et d'un autre coup dur porté à l'Iran. Nous resserrons l'étau autour du cou de la pieuvre iranienne et nous avons également l'intention de couper ses tentacules. Le monde libre comprend que l’Iran représente le plus grand danger pour l’ordre et la paix régionaux et mondiaux, et le plus grand exportateur de terrorisme au monde. Le régime meurtrier de Téhéran viole l’accord nucléaire, développe des missiles offensifs et exporte la révolution chiite dans tout le Moyen-Orient et en Europe par l’intermédiaire des Gardiens de la révolution et des organisations terroristes. Je félicite le Parlement européen pour sa déclaration sans précédent, et j’appelle tous les dirigeants européens à agir en conséquence", a déclaré le ministre.