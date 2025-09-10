L'Union européenne annonce suspendre toute aide financière à Israël en raison de la guerre à Gaza

Articles recommandés -

Lors de son discours sur l’état de l’Union, prononcé ce mercredi au Parlement européen de Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la suspension de toute aide financière de l’Union européenne à l’État d’Israël, à l’exception des fonds destinés aux organisations de la société civile et au mémorial Yad Vashem.

La dirigeante européenne a précisé que la Commission préparait par ailleurs un ensemble de mesures punitives, parmi lesquelles la suspension partielle de l’accord d’association qui confère à Israël d’importants avantages commerciaux, ainsi que des sanctions visant des ministres qualifiés « d’extrémistes » et certains "colons violents".

Dans un discours particulièrement sévère, Ursula von der Leyen a dénoncé la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Selon elle, « une famine délibérément infligée par un être humain ne peut être une arme ». Elle a ajouté que l’étranglement économique de l’Autorité palestinienne et les déclarations les plus radicales de membres du gouvernement israélien compromettaient toute perspective de solution à deux États.

La présidente de la Commission a souligné que plusieurs États membres avaient déjà pris des mesures unilatérales et qu’il serait difficile de réunir une majorité autour d’un train de sanctions communes. « Pour certains, ce que nous proposons est trop, pour d’autres trop peu », a-t-elle reconnu, tout en appelant l’Europe à « faire davantage ».

En conclusion, Ursula von der Leyen a rappelé la position traditionnelle de l’Union européenne : assurer à la fois la sécurité d’Israël et l’avenir du peuple palestinien. Elle a également exprimé sa solidarité avec les Israéliens encore marqués par l’attaque du Hamas et appelés à la libération des otages encore à Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères israélien a réagi en qualifiant la déclaration européenne de « regrettable et fondée sur la fausse propagande du Hamas et de ses partenaires ». Il a ajouté : « L'Europe envoie une fois de plus un message erroné qui renforce le Hamas et l'axe radical au Moyen-Orient. »

Gideon Saar a réitéré qu'Israël mène une guerre de survie et que la communauté internationale doit le soutenir. Il a ajouté que l'UE était parfaitement consciente des efforts humanitaires déployés par Israël à Gaza, et regretté que le Hamas ne soit pas mentionné comme la principale cause de souffrance dans la région