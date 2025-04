L'Union européenne annonce un soutien financier de 1,6 milliard d'euros à l'Autorité palestinienne

L'Union européenne prévoit d'accroître substantiellement son aide économique à l'Autorité palestinienne, avec un programme d'assistance de 1,6 milliard d'euros sur trois ans, a annoncé la commissaire européenne Dubravka Sujic lors d'un entretien accordé à Reuters.

Cette aide significative sera toutefois soumise à des conditions strictes. L'Autorité palestinienne devra mettre en œuvre des réformes internes majeures, particulièrement dans les domaines de la gouvernance, de la transparence et de la gestion publique, secteurs où elle a fait l'objet de critiques pour corruption et inefficacité.

"Nous voulons qu'ils se réforment eux-mêmes," a insisté la commissaire Sujic. "Sans réforme, ils ne seront pas suffisamment forts et fiables pour être des interlocuteurs, non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour Israël."

Le programme d'aide se décompose en trois volets principaux : 620 millions d'euros destinés au soutien budgétaire et aux réformes, 576 millions d'euros alloués à la reconstruction en Judée-Samarie et à Gaza, 400 millions d'euros sous forme de prêts potentiels de la Banque européenne d'investissement

Ce soutien représente une augmentation substantielle par rapport aux contributions annuelles moyennes de l'UE, qui s'élevaient jusqu'à présent à environ 400 millions d'euros. "Nous investissons désormais de manière fiable dans l'Autorité palestinienne," a souligné la commissaire.

Cette annonce intervient à la veille d'un dialogue politique de haut niveau prévu au Luxembourg, réunissant les ministres des Affaires étrangères de l'UE et des hauts responsables palestiniens, dont le Premier ministre Muhammad Mustafa.

L'Union européenne, principal bailleur de fonds de l'Autorité palestinienne, cherche à renforcer la position de cette dernière en tant qu'acteur central dans la région, notamment dans la perspective d'une possible prise en charge de la bande de Gaza après le conflit actuel.