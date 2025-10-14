L’Union européenne de radio-télévision reporte le vote sur l’exclusion d’Israël de l’Eurovision

L’Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours Eurovision, a annoncé lundi soir qu’elle renonçait à la tenue en novembre d’un vote exceptionnel sur la participation d’Israël, à la suite des « développements récents au Moyen-Orient » et du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

L’organisation précise que la question sera désormais examinée lors de son assemblée générale d’hiver, prévue en décembre, sans indiquer si un vote formel aura lieu. Cette décision intervient après deux mois de vives tensions internes, plusieurs diffuseurs européens ayant menacé de boycotter la prochaine édition si Israël demeurait en lice.

Le concours 2026 doit se tenir à Vienne, en Autriche, dont la télévision publique ORF a salué l’annonce, appelant les pays membres à « préserver l’esprit d’unité et de culture qui fonde l’Eurovision ». La polémique s’était intensifiée ces dernières semaines, alors que des artistes et des associations réclamaient l’exclusion d’Israël en raison de sa "conduite" pendant la guerre de Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

En septembre, la présidente de l’UER, Delphine Ernotte Cunci, avait reconnu dans une lettre adressée aux membres que le conseil exécutif « ne pouvait parvenir à un consensus » sur le cas d’Israël et qu’une « base démocratique plus large » serait nécessaire pour trancher. Israël, représenté cette année à Bâle par la chanteuse Yuval Raphael avec New Day Will Rise, reste pour l’heure officiellement membre du concours.