L’Union européenne de radio-télévision se penche sur la participation d'Israël à l'Eurovision

L’Union européenne de radio-télévision (UER) s’apprête à trancher une question qui divise profondément ses membres : Israël pourra-t-il participer à l’Eurovision 2025 à Vienne ? Depuis plusieurs semaines, une série de diffuseurs européens menacent de boycotter le concours si la candidature israélienne est maintenue.

L’Espagne, l’Irlande, la Slovénie, l’Islande et les Pays-Bas ont été les premiers à brandir cette menace. D’autres pays, comme la Belgique, la Suède et la Finlande, ont également indiqué qu’ils envisageaient de se retirer. Ces pressions ont poussé l’UER à reprogrammer le débat : initialement prévu début novembre lors d’une réunion extraordinaire, le vote sur la participation d’Israël a été repoussé aux 4 et 5 décembre, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire, quelques jours après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Pour tenter d’apaiser les tensions, l’UER a dévoilé le 21 novembre une série de modifications de ses règles de vote. L’objectif : mieux identifier et prévenir les manipulations, dans un contexte où l’énorme soutien du public aux candidats israéliens lors des dernières éditions a suscité de nombreuses critiques. Les diffuseurs devront maintenant décider si ces nouvelles mesures sont suffisantes ou s’il faut malgré tout se prononcer sur l’exclusion d’Israël.

L’ORF, le groupe audiovisuel public autrichien, espère un compromis afin d’accueillir le plus grand nombre possible de pays sous un cadre révisé et partagé. Mais plusieurs diffuseurs estiment que les ajustements annoncés restent insuffisants.

En Islande, la chaîne RUV a annoncé qu’elle demanderait officiellement l’exclusion d’Israël avant de statuer sur sa propre participation. En Espagne, RTVE a confirmé qu’un boycott serait inévitable si Israël reste en lice. Son président, José Pablo López, accuse Israël d’avoir utilisé le concours à des fins politiques et d’avoir tenté d’influencer les résultats sans subir de sanctions.

En Slovénie, la télévision publique RTVSLO ne prévoit pas de participer dans les conditions actuelles. Toutefois, sa directrice Natasa Gorscak a indiqué qu’un retour serait envisagé si un vote entraînait l’exclusion d’Israël.

Ces débats s’inscrivent dans un contexte tendu : en 2023 et 2024, les jurys européens ont largement défavorisé les candidats israéliens, tandis que le vote populaire leur avait permis d’obtenir des classements élevés, alimentant de nouvelles polémiques.