L’Union européenne débloque 88 millions d’euros pour l'Autorité palestinienne

Les pays de l’Union européenne ont annoncé jeudi à Bruxelles le versement de quelque 88 millions d’euros en soutien direct à l’Autorité palestinienne, dans un contexte où les Vingt-Sept insistent plus que jamais sur la nécessité de réformes structurelles, en vue de son rôle futur dans le plan Trump pour la région.

« Nous avons signé plus de 82 millions d’euros, qui s’ajoutent aux six millions déjà annoncés », a déclaré la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Suica, à l’issue de la conférence des donateurs. Une soixantaine de délégations — États membres de l’UE, pays arabes et organisations internationales — participaient à la réunion, sans Israël.

Le Premier ministre de l'AP Mohammed Mustafa a salué une reconnaissance internationale des progrès accomplis : « Notre programme de réformes est mis en œuvre, non seulement promis, et même en avance sur le calendrier », a-t-il affirmé, accusant au passage Israël de tenter « d’affaiblir l’Autorité palestinienne et sa capacité à fonctionner ».

L’Union européenne a réitéré ses appels à Israël pour qu’il libère les recettes fiscales dues à l’Autorité palestinienne, fonds considérés comme vitaux pour son fonctionnement quotidien. « Cela a été dit par tous les participants », a insisté Mme Suica.

Sur Gaza, Mohammed Mustafa a assuré que l’Autorité palestinienne disposait d’un plan clair pour la reconstruction, approuvé par plusieurs pays arabes. « Nous gouvernerons, nous réformerons et nous dirigerons la reconstruction de Gaza », a-t-il déclaré.

L’Union européenne, principal bailleur de fonds de l’Autorité palestinienne, conditionne toutefois la poursuite de son aide à des réformes politiques, économiques et institutionnelles, jugées indispensables pour garantir son rôle dans la perspective d’une solution à deux États que Bruxelles continue de défendre.