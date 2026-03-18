L’Union européenne exhorte Israël et les États-Unis à mettre fin à la guerre contre l'Iran

L’Union européenne a exhorté les États-Unis et Israël à mettre un terme au conflit avec l’Iran, plaidant pour une solution diplomatique afin d’éviter une escalade incontrôlée. Dans un entretien accordé à Reuters, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a estimé qu’un arrêt des hostilités était "dans l’intérêt de tous", soulignant que les guerres sont souvent plus faciles à déclencher qu’à arrêter.

Bruxelles affirme travailler activement à une issue politique et mène des consultations avec plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment les États du Golfe, la Jordanie et l’Égypte, afin d’identifier des pistes permettant aux différentes parties de désamorcer la crise sans perdre la face. L’Union européenne se dit prête à jouer un rôle de médiateur pour rapprocher les positions.

Dans ce contexte, Kaja Kallas n’exclut pas une implication européenne pour sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, actuellement fortement perturbé par les tensions. Elle précise toutefois que toute participation européenne s’inscrirait dans un cadre diplomatique plus large.

Plusieurs pays européens ont néanmoins refusé de s’associer à une initiative américaine visant à rouvrir le détroit, refusant d’engager des forces dans un conflit qu’ils n’ont pas initié, malgré les pressions du président Donald Trump. La responsable européenne a également reconnu les difficultés de l’UE à anticiper certaines décisions américaines, tout en indiquant que les Européens se sont adaptés à l’imprévisibilité de Washington.

Parmi les pistes envisagées figure un accord sous l’égide des Nations unies, inspiré du mécanisme ayant permis à l’Ukraine d’exporter ses céréales en pleine guerre. Des discussions ont été engagées avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, mais leur aboutissement dépendra notamment de l’acceptation de l’Iran et des pays voisins.