L’Union européenne va reprendre lundi les négociations sur l’adhésion de l’Ukraine

L’Union européenne franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec Kiev. Après plusieurs mois de blocage, les Vingt-Sept ont décidé de relancer officiellement, dès lundi, les négociations d’adhésion avec l’Ukraine, ouvrant ainsi une nouvelle phase du processus d’intégration du pays au sein du bloc européen.

L’annonce a été faite vendredi par le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui a salué une avancée majeure pour l’avenir de l’Union. « Tous les États membres ont convenu d’ouvrir le premier “cluster” de négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie », a-t-il déclaré sur le réseau social X.

Cette décision a été rendue possible grâce à la levée du veto de la Hongrie, qui freinait jusqu’à présent l’ouverture de nouveaux chapitres de discussions avec Kiev. Le déblocage du dossier permet désormais aux négociations techniques et politiques d’entrer dans une phase plus concrète.

L’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne reste toutefois un objectif de long terme. Le pays devra poursuivre d’importantes réformes dans plusieurs domaines, notamment l’État de droit, la lutte contre la corruption, le fonctionnement des institutions et l’alignement de sa législation sur les normes européennes.

Pour Bruxelles, cette reprise des négociations constitue également un signal politique fort envoyé à l’Ukraine, plus de quatre ans après le début de la guerre avec la Russie. L’Union européenne réaffirme ainsi son soutien à Kiev et sa volonté d’ancrer durablement le pays dans l’espace européen.