L’Union européenne veut siéger dans l’organe international de transition pour Gaza

En visite au Koweït, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a déclaré lundi que l’Union européenne souhaitait participer au futur organe international de transition pour Gaza, tel que prévu dans le plan de paix présenté par Donald Trump.

« Nous estimons que l’Europe a un rôle important à jouer et que nous devrions faire partie de ce dispositif », a affirmé Mme Kallas en réponse à une question sur la participation européenne au “Comité de la paix” mentionné dans le plan américain.

Selon la diplomate estonienne, l’implication de l’UE serait essentielle pour garantir la stabilité et la reconstruction du territoire après le conflit. Elle a également souligné que les pays du Golfe auraient un rôle clé à jouer dans cette phase de transition, notamment sur le plan économique et humanitaire.

Bruxelles, qui a salué les efforts diplomatiques de Washington, souhaite contribuer à un cadre multilatéral assurant à la fois la sécurité d’Israël et la viabilité politique et économique de Gaza.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs capitales européennes, dont Paris et Berlin, ont exprimé leur soutien de principe au plan Trump, tout en insistant sur la nécessité d’une coordination internationale étroite et d’un contrôle civil solide sur les futures institutions de Gaza.