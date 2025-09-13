La BBC estime "incorrect" de qualifier directement le Hamas de groupe terroriste

Articles recommandés -

La BBC a jugé qu’il était « incorrect » pour l’un de ses présentateurs de qualifier directement le Hamas de « groupe terroriste » lors d’un journal télévisé en juin dernier. La décision a été rendue publique après qu’un téléspectateur a déposé une plainte auprès du diffuseur public britannique, selon un rapport du Jewish Chronicle publié vendredi.

Lors de la diffusion, le journaliste avait utilisé le terme sans l’attribuer à une source externe, comme le gouvernement britannique, qui reconnaît officiellement le Hamas comme une organisation terroriste.

Dans un communiqué, la direction éditoriale du BBC a rappelé sa ligne directrice :

« Pour des raisons de précision et d’impartialité, le terme ‘terroriste’ doit uniquement être employé avec attribution, c’est-à-dire lorsqu’il est cité par une autorité ou une tierce partie », a précisé l’instance de contrôle interne du groupe. L’organisme a conclu que l’usage du terme par le présentateur constituait une "violation des normes éditoriales" de la chaîne.

Cette décision intervient alors que le conflit à Gaza reste particulièrement sensible dans les médias internationaux. Israël a appelé à plusieurs reprises le BBC à changer sa politique et à qualifier directement le Hamas de groupe terroriste, notamment après les attaques du 7 octobre 2023, au cours desquelles 1 200 personnes avaient été tuées et 251 otages enlevés. Le débat sur le vocabulaire à employer reflète une tension persistante au Royaume-Uni et ailleurs entre la nécessité d’une couverture neutre et l’obligation de nommer clairement les auteurs d’actes violents. Le BBC défend sa position comme un gage de neutralité, tandis que ses détracteurs y voient une minimisation du terrorisme.