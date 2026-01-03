La BBC indemnise des survivants du 7-Octobre après un tournage sans autorisation en Israël

La BBC a annoncé vendredi avoir trouvé un accord amiable avec une famille israélienne ayant survécu à l’attaque du 7 octobre 2023, après qu’une équipe de la chaîne a filmé à l’intérieur de leur maison détruite dans le sud d’Israël sans leur consentement.

Les faits concernent le domicile de la famille Horenstein, visité par une équipe de la BBC dans les jours ayant suivi l’attaque menée par le Hamas. Le reportage avait été réalisé alors que la maison était en ruines et que l’entourage de la famille ignorait encore si ses membres étaient en vie. L’équipe comprenait notamment le correspondant Jeremy Bowen.

Tzeela et Simon Horenstein, ainsi que leurs deux jeunes enfants, avaient survécu à l’assaut lorsque la porte que les terroristes tentaient de faire exploser s’était bloquée. Dans un témoignage accordé au Jewish News, Tzeela Horenstein a dénoncé une « seconde intrusion », estimant que la BBC était entrée « avec une caméra comme une arme », sans autorisation. Elle a expliqué que cet épisode avait ravivé le traumatisme et donné à la famille le sentiment d’avoir perdu le dernier contrôle qu’il lui restait.

La BBC a confirmé l’existence d’un accord, sans en préciser les termes, indiquant par la voix d’un porte-parole qu’elle était « satisfaite d’être parvenue à un règlement ». Selon le Jewish News, la chaîne aurait accepté de verser environ 28 000 livres sterling à la famille.

Cette affaire intervient dans un contexte délicat pour le diffuseur public britannique, déjà fragilisé par plusieurs controverses éditoriales. Le régulateur britannique Ofcom a récemment sanctionné la BBC pour manque de transparence dans un documentaire lié à Gaza, tandis que son ancien directeur général Tim Davie a annoncé sa démission en novembre.