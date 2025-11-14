La BBC s'excuse auprès de Trump mais refuse de verser des dommages et intérêts

La BBC a présenté jeudi soir ses excuses au président américain Donald Trump suite à la diffusion d'un montage controversé dans l'émission "Panorama", annonçant qu'elle ne rediffuserait plus ce programme. Le diffuseur public britannique a toutefois rejeté la demande d'indemnisation formulée par l'équipe du président.

Les avocats de Trump avaient menacé de poursuivre la BBC pour un milliard de dollars de dommages et intérêts si celle-ci ne retirait pas le programme litigieux, ne présentait pas d'excuses et ne versait pas de compensation financière.

L'affaire a provoqué un séisme au sommet de la BBC : le directeur général Tim Davie et la directrice de l'information Deborah Turness ont démissionné en début de semaine après la révélation de ce montage tendancieux. Dans un message adressé aux employés, Davie a précisé que sa décision était "entièrement personnelle".

Le documentaire incriminé présentait un montage d'extraits de différents discours de Trump, créant l'impression trompeuse que le président aurait déclaré à ses partisans son intention de les accompagner au Capitole pour "se battre de toutes leurs forces" lors des émeutes du 6 janvier 2021.

Dans son message d'adieu, Davie a évoqué "les exigences personnelles et professionnelles considérables" de sa fonction directive exercée pendant de nombreuses années. "En ces temps fébriles, la BBC a une valeur unique qui fait appel au meilleur de nous-mêmes. L'institution n'est pas parfaite, nous devons toujours être ouverts, transparents et responsables. Le débat actuel autour de la chaîne a contribué, de manière compréhensible, à ma décision", a-t-il ajouté.

La veille des démissions, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait vivement critiqué le diffuseur britannique dans une interview au Telegraph, l'accusant de "malhonnêteté délibérée" et de diffuser des "fake news à cent pour cent". Elle avait également déclaré que les contribuables britanniques étaient "forcés de payer la facture d'une machine de propagande gauchiste".

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi à la démission de Davie en soulignant que celle-ci "illustre le parti pris qui caractérise depuis longtemps la couverture de la BBC sur Israël".