La BBC va présenter ses excuses après un montage trompeur d’un discours de Donald Trump

La BBC s’apprête à présenter des excuses publiques après la diffusion d’un montage jugé trompeur d’un discours de Donald Trump dans un documentaire de l’émission Panorama. Selon le Telegraph, le président de la chaîne, Samir Shah, adressera lundi une lettre à la commission britannique de la Culture, des Médias et du Sport, dans laquelle il exprimera ses « regrets » pour la manière dont les extraits du discours prononcé par l’ancien président américain avant les émeutes du 6 janvier 2021 ont été combinés.

https://x.com/i/web/status/1987368508645384295 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le montage controversé aurait fusionné deux passages distincts du discours, créant ainsi une impression erronée sur les propos de Donald Trump et trompant les téléspectateurs. La séquence laissait ainsi croire que le président avait explicitement encouragé ses partisans à la prise du Capitole.

Ces excuses interviennent dans un contexte tendu pour la direction de la BBC. Le directeur général Tim Davie fait l’objet d’appels à la démission après la révélation d’une plainte déposée par un lanceur d’alerte, dénonçant des « préjugés institutionnalisés » au sein du groupe audiovisuel public.

Selon le Telegraph, Davie et Shah auraient été informés du caractère trompeur du montage dès le mois de mai, mais n’auraient pris aucune mesure jusqu’à présent. L’ancien cadre supérieur de la BBC, Danny Cohen, a critiqué « l’absence de leadership » de la direction, affirmant que la chaîne savait depuis six mois qu’une « fausse vidéo » circulait.

Cette affaire a également ravivé les critiques sur la couverture jugée partiale du conflit à Gaza par la BBC, notamment au sein de son service arabophone. Sir Vernon Bogdanor, éminent constitutionnaliste britannique et ancien professeur à l’université d’Oxford, a exigé la démission immédiate de Tim Davie. Il affirme que ses propres rapports dénonçant des biais anti-israéliens dans la couverture de la guerre ont été ignorés par la direction.

La Maison Blanche a accusé la BBC de « malhonnêteté délibérée », la qualifiant de « machine de propagande de gauche ». D’anciens responsables politiques britanniques, dont Boris Johnson et l’ex-ministre de la Culture Sir John Whittingdale, ont également réclamé le départ de Tim Davie, estimant qu’il portait la « responsabilité ultime » de cette controverse.

En interne, Deborah Terence, directrice de l’information et de l’actualité, a adressé un courriel aux équipes vendredi soir, reconnaissant que « la BBC traverse une période difficile lorsque c’est elle-même qui devient l’objet de l’actualité ». Le présentateur Nick Robinson a pour sa part appelé sur le réseau X à « écouter et tirer les leçons ».