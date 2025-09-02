La Belgique reconnaîtra l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU

Articles recommandés -

La Belgique a annoncé lundi soir sa décision de reconnaître officiellement un État palestinien et d’imposer une série de sanctions contre Israël, en réponse à la "crise humanitaire majeure" dans la bande de Gaza. L’annonce a été faite par le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Prévot a dénoncé les "violations du droit international" commises, selon lui, par le gouvernement israélien et a estimé que la situation à Gaza avait atteint "des proportions catastrophiques". Il a précisé que les mesures prises "visent à faire pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas" mais "ne s’adressent pas au peuple israélien".

Parmi les douze sanctions adoptées figurent des restrictions sur l’importation de produits provenant des implantations israéliennes de Judée-Samarie, la suspension des marchés publics avec des entreprises israéliennes, ainsi qu’une réduction des services consulaires pour les Belges résidant dans les localités jugées illégales. La Belgique a également interdit l’entrée sur son territoire à plusieurs responsables israéliens et habitants des implantations violents, désormais considérés comme "personae non gratae".

Le ministre a confirmé que Bruxelles soutiendrait, au niveau européen, des mesures supplémentaires, notamment la suspension de l’accord d’association UE-Israël, la mise en pause de programmes de recherche communs et la fin de certaines coopérations techniques.

La reconnaissance officielle de la "Palestine" interviendra dans le cadre d’une initiative conjointe de la France et de l’Arabie saoudite, qui prévoient de présenter une résolution en ce sens lors de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre. Toutefois, Prévot a précisé que ce geste symbolique sera conditionné à "la libération de tous les otages détenus par le Hamas" et à la fin de l’emprise du mouvement terroriste sur les territoires palestiniens.

Parallèlement, la Belgique s’engage à soutenir la reconstruction future de la "Palestine" et à renforcer la lutte contre l’antisémitisme, en mobilisant ses services de sécurité et les représentants des communautés juives.