La Belgique rejoint la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël pour "génocide" devant la CIJ

La Belgique a annoncé rejoindre la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), qui accuse l’État hébreu de "génocide" dans la bande de Gaza. Dans un communiqué publié mardi, la plus haute juridiction des Nations unies, basée à La Haye, a confirmé que Bruxelles avait officiellement déposé une déclaration d’intervention dans cette affaire.

L’initiative belge s’inscrit dans un mouvement plus large de soutien international à la plainte sud-africaine. Plusieurs États ont déjà décidé de se joindre à la procédure, parmi lesquels le Brésil, la Colombie, l’Irlande, le Mexique, l’Espagne et la Turquie. Ces pays entendent participer aux débats juridiques en cours devant la CIJ, qui examine la conformité des opérations militaires israéliennes à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du "crime de génocide".

L’affaire a été portée devant la Cour en décembre 2023 par Pretoria, dans le contexte de la guerre déclenchée à Gaza après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. L’Afrique du Sud affirme que l’offensive israélienne constitue une "violation grave du droit international" et des obligations prévues par la Convention sur le génocide, à laquelle Israël est partie.

Israël rejette catégoriquement ces accusations. Les autorités israéliennes soutiennent que leurs opérations militaires visent le Hamas, organisation classée terroriste par de nombreux pays, et qu’elles s’inscrivent dans le cadre du droit à la légitime défense. Jérusalem a par ailleurs dénoncé une instrumentalisation politique de la CIJ et contesté la légitimité des procédures engagées.