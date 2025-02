La cheffe de l'opposition britannique réclame une enquête sur un documentaire sur Gaza diffusé par la BBC

La BBC doit lancer une enquête approfondie sur un documentaire qu'elle a diffusé sur Gaza, a déclaré la cheffe de l'opposition britannique et leader du parti conservateur, Kemi Badenoch, qui se demande si ce documentaire n'a pas permis de verser de l'argent au Hamas.

La députée a écrit à la chaîne publique britannique pour demander une enquête sur le programme intitulé "Gaza : How to Survive A Warzone (Gaza : comment survivre dans une zone de guerre)". Les médias ont affirmé que le jeune Abdullah, narrateur et personnage central du documentaire, est le fils d'Ayman Alyazouri, vice-ministre de l'agriculture du Hamas. Mme Badenoch a suggéré que ce lien de parenté aurait pu conduire à "la possibilité de payer des responsables du Hamas".

La BBC a déjà fait face à des appels pour retirer le programme de son iPlayer après que les liens familiaux d'Abdullah aient été révélés. Dans une lettre adressée au directeur général de la BBC, Tim Davie, la dirigeante conservatrice a déclaré que les cadres de la société avaient d'abord été "sur la défensive" face aux critiques suscitées par le documentaire.

AP Photo/Kin Cheung

Elle a ajouté : "La BBC a également laissé entendre que les “procédures de conformité habituelles” avaient été suivies. Mais filmer à l'intérieur de Gaza ne nécessite-t-il pas quelque chose qui va bien au-delà des vérifications habituelles ?

"C'est pourquoi je soutiens les appels en faveur d'une enquête indépendante sur la commande et la production du documentaire, qui devrait être conclue et publiée dans les meilleurs délais".

"Une telle enquête doit prendre en compte les allégations de collusion potentielle avec le Hamas et la possibilité de paiement à des responsables du Hamas". "L'enquête doit aller beaucoup plus loin", a-t-elle ajouté, et aborder "les allégations répétées et sérieuses de partialité systémique et institutionnelle contre Israël dans la couverture de la guerre par la BBC".

Kemi Badenoch a également laissé entendre qu'elle pourrait retirer le soutien de son parti à la redevance à l'avenir si la BBC ne répondait pas aux préoccupations qu'elle a soulevées. "La BBC doit reconnaître la gravité de ces allégations pour son image de marque". "La couverture du Moyen-Orient par la BBC est largement considérée comme peu fiable", a-t-elle de plus affirmé.

"Le parti conservateur a soutenu la BBC au sein du gouvernement, notamment par le biais de la charte actuelle, qui prendra fin en 2027. Je ne vois pas comment mon parti pourrait soutenir la poursuite du système actuel basé sur la redevance sans que la direction de la BBC ne prenne des mesures sérieuses pour prouver que l'organisation s'engage à une véritable impartialité". La BBC n'a dans l'immédiat fait aucun commentaire.