La Commission européenne étudie l'exclusion d'Israël du programme scientifique Horizon Europe

La Commission européenne a tenu ce lundi une réunion d’urgence pour envisager la suspension d’Israël du programme scientifique Horizon Europe, une première mesure concrète contre l’État hébreu, initiée par l’Espagne et l’Irlande face à la crise humanitaire à Gaza. Ce débat, relancé après un échec à Bruxelles mi-juillet, marque un tournant dans les relations entre l'Europe et Israël.

Horizon Europe, doté de 95,5 milliards d’euros pour 2021-2027, finance la recherche innovante dans la science, la technologie, la santé ou l’énergie. Israël, membre associé depuis 2021, permet à ses organisations de candidater à des subventions. Une exclusion aurait des conséquences importantes, notamment pour les start-ups israéliennes, fleuron de l’innovation, risquant de perdre financements et collaborations essentielles.

Ce geste, à la fois symbolique et concret, pourrait nuire à l’image d’Israël et créer un précédent pour d’autres sanctions. La ministre israélienne de l’Innovation, Gila Gamliel, a dénoncé un « dommage irréparable », avertissant que cette initiative compromettrait tout accord de cessez-le-feu. Israël insiste sur l’impact négatif pour l’Europe, privée de l’expertise israélienne en sécurité et technologie.

Aucune décision n’est encore prise, mais ce débat envoie un message clair : les liens scientifiques ne sont plus à l’abri des tensions géopolitiques. Israël prépare une contre-offensive diplomatique pour préserver son accès à ce programme vital, tout en plaidant pour une désescalade régionale. Le ministère israélien des Affaires étrangères a fermement condamné la proposition de la Commission européenne visant à limiter la participation d’Israël à une partie du programme Horizon.

Cette mesure est qualifiée d’« erronée, regrettable et injustifiée ». Dans un communiqué, Israël argue qu’une telle décision, en pleine lutte contre le terrorisme djihadiste du Hamas, ne ferait que renforcer ce groupe et compromettre les chances d’un cessez-le-feu et de la libération des otages.

Israël s’engage à œuvrer pour que cette recommandation ne soit pas adoptée par le Conseil des Affaires étrangères de l’UE, espérant un rejet. Quoi qu’il en soit, l’État hébreu affirme qu’il ne cédera pas aux pressions concernant ses intérêts nationaux.