La deuxième place d'Israël à l'Eurovision provoque des tensions

La deuxième place d'Israël à l'Eurovision 2025, après avoir remporté le vote du public, continue de provoquer des tensions entre les différents pays participants. Plusieurs nations contestent désormais le système de vote, allant jusqu'à remettre en question leur participation future.

L'Espagne, membre du prestigieux "Big Five" qui bénéficie d'une qualification automatique pour la finale, est particulièrement virulente dans ses critiques. La RTVE, diffuseur officiel du concours en Espagne, a officiellement demandé "d'ouvrir un débat sur le télévote pour évaluer si la manière dont il est réalisé est la meilleure". Selon le diffuseur espagnol, "le télévote est affecté par les conflits armés actuels, ce qui fait perdre à la compétition son essence culturelle."

Cette prise de position soulève des questions sur la cohérence de certains pays. Comme le souligne le chroniqueur Chrystopher Barolin, analyste du concours, l'Espagne n'avait pas émis d'objections similaires "quand l'Ukraine a gagné sa demi-finale, malgré une chanson assez moyenne" ni "en 2022, quand l'Ukraine a remporté le concours après l'invasion par la Russie". Une position d'autant plus ambiguë que la RTVE elle-même "a été rappelée à l'ordre cette année pour avoir diffusé des messages politiques, pour ensuite se plaindre que le concours est trop politique".

La Belgique, par l'intermédiaire de la VRT (média flamand), a également fait part de ses "préoccupations", déclarant que "l'Eurovision est de moins en moins un événement fédérateur et apolitique" et qu'il entre "en contradiction avec les standards et valeurs originales de l'événement". Le média flamand va jusqu'à menacer de se retirer du concours "si une réaction sérieuse n'était pas vue du côté des organisateurs".

Ces menaces apparaissent toutefois comme un "levier de pression" limité, d'autant que le candidat belge n'a pas réussi à se qualifier pour la finale pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, la VRT avait déjà manifesté son opposition l'année précédente en refusant de diffuser la prestation de la candidate israélienne Eden Golan, remplaçant sa performance par une page publicitaire.

Face à ces accusations, Martin Green, directeur de l'Eurovision, a fermement défendu l'intégrité du concours. Il a affirmé que "le système de télé-vote à l'Eurovision est considéré comme le plus avancé au monde" et qu'il n'existe "aucun soupçon de partialité ou d'irrégularité dans l'attribution des points, même par rapport à la note totale attribuée à Israël par les téléspectateurs espagnols".

Dans ce contexte tendu, une "bonne nouvelle" émerge selon Barolin : l'Allemagne aurait fait pression sur l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) en déclarant que "si Israël était exclu, l'Allemagne se retirerait également du concours", apportant ainsi un soutien de poids à la participation israélienne.

Cette controverse met en lumière les tensions géopolitiques qui traversent inévitablement ce concours musical, démontrant une fois de plus que l'Eurovision, malgré ses aspirations à être une célébration apolitique de la musique et de la diversité culturelle européenne, reste profondément influencée par le contexte international.