La directrice de BBC News tente de distinguer le gouvernement du Hamas de sa branche armée

Articles recommandés -

La BBC fait face à une nouvelle controverse après la diffusion en février dernier du documentaire "Gaza : How to Survive a Warzone" (Gaza : Comment survivre dans une zone de guerre). Le programme, narré par un adolescent de 13 ans vivant à Gaza, a suscité l'indignation lorsqu’il a été révélé que son père occupait le poste de vice-ministre de l’Agriculture dans le gouvernement dirigé par le Hamas. Ce lien n'avait pas été mentionné dans l’émission, en violation des règles éditoriales de la chaîne, comme l’a confirmé une enquête interne.

https://x.com/i/web/status/1945514699476365498 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mais la polémique a été ravivée cette semaine après la publication par The Telegraph d’une vidéo dans laquelle la directrice de BBC News, Deborah Turness, tente de distinguer le gouvernement du Hamas de sa branche armée. "Il est important de rappeler que le père était vice-ministre de l’Agriculture. Il faisait donc partie du gouvernement du Hamas, ce qui est différent d’un membre de la branche militaire", a-t-elle déclaré devant son personnel.

Cette nuance est toutefois en contradiction directe avec la position officielle du Royaume-Uni. Depuis 2021, le gouvernement britannique considère l’ensemble du Hamas — politique et militaire — comme une organisation terroriste, sans distinction possible. L’appartenance ou le soutien à cette organisation est passible de 14 ans de prison au Royaume-Uni.

Amira Halperin, experte du conflit israélo-palestinien, estime auprès du Jerusalem Post que les propos de Turness reprennent en partie la ligne défensive du producteur du documentaire, selon laquelle le poste du père était "technocratique". Pour elle, cela reste problématique : "Un ministre, même de l’Agriculture, représente un gouvernement intégralement interdit au Royaume-Uni."

https://x.com/i/web/status/1945537084975993248 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Andrew Gilbert, vice-président du Board of Deputies of British Jews (Conseil des députés des Juifs britanniques), a exprimé sa vive inquiétude : "Quelques jours seulement après les conclusions accablantes du rapport interne, Mme Turness semble minimiser les fautes de la BBC." Il souligne que cette distinction entre aile politique et militaire du Hamas a été formellement rejetée par le gouvernement britannique.