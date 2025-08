La Finlande prête à reconnaître un État palestinien, annonce le président Stubb

Articles recommandés -

Le président finlandais Alexander Stubb s’est dit prêt à approuver la reconnaissance d’un État palestinien si le gouvernement lui soumet une telle proposition, dans un message publié sur X. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, envisagent de reconnaître la Palestine lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies en septembre. « Les décisions de ces pays renforcent la dynamique visant à relancer le processus de paix », a souligné Stubb, dénonçant une situation « inhumaine » à Gaza.

Bien que le président, élu pour six ans, dispose de pouvoirs limités, il joue un rôle clé dans la coordination de la politique étrangère finlandaise en collaboration avec le gouvernement. Stubb a appelé à un débat « ouvert et honnête » sur la reconnaissance de la Palestine, notant les divergences d’opinions parmi les Finlandais. Les partis d’extrême droite, comme le Parti des Finlandais, et les Chrétiens-démocrates s’opposent à cette reconnaissance.

Le Premier ministre Petteri Orpo a réaffirmé vendredi le soutien de Helsinki à une solution à deux États, sans préciser si le gouvernement était prêt à franchir le pas. Les discussions sur la politique étrangère et le Moyen-Orient se poursuivront jusqu’à la conférence de l’ONU fin septembre, a-t-il indiqué, laissant planer l’incertitude sur une décision imminente.