La France refuse l'entrée à un médecin britannico-palestinien qui a fait l'éloge d'un chef terroriste

Un médecin britanno-palestinien, qui s'est porté volontaire dans les hôpitaux de Gaza, affirme s'être vu refuser l'entrée en France pour s'exprimer sur la guerre entre Israël et le Hamas lors d'une réunion du Sénat français. Les autorités n'ont pas voulu donner la raison de cette décision.

Le Dr Ghassan Abu Sitta a été placé en zone d'attente à l'aéroport Charles de Gaulle et sera expulsé, selon la sénatrice française Raymonde Poncet Monge, qui l'avait invité à s'exprimer au Sénat. "C'est une honte", a-t-elle écrit sur X. Abu Sitta a publié sur les réseaux sociaux qu'il s'est vu refuser l'entrée en France en raison d'une interdiction d'entrée en Europe d'une durée d'un an par l'Allemagne. L'Allemagne lui a refusé l'entrée le mois dernier, alors que la France et l'Allemagne font partie de l'espace Schengen sans frontières.

https://twitter.com/i/web/status/1786673587673239605 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le service de presse du Sénat, M. Abu Sitta avait été invité par le groupe de gauche des écologistes au Sénat à s'exprimer lors d'un colloque organisé ce samedi sur la situation à Gaza. Le colloque comprenait des témoignages de médecins, de journalistes et d'experts juridiques internationaux ayant une expérience de la situation sur ce territoire. Le mois dernier, Abu Sitta s'est vu refuser l'entrée en Allemagne pour participer à une conférence pro-palestinienne. Il a déclaré qu'il avait été arrêté au contrôle des passeports, retenu pendant plusieurs heures et qu'on lui avait ensuite dit qu'il devait retourner au Royaume-Uni. Il a déclaré que la police de l'aéroport lui avait dit que l'entrée lui avait été refusée en raison de "la sécurité des participants à la conférence et de l'ordre public". L'année dernière, le Jewish Chronicle britannique a rapporté qu'Abu Sitta avait pris la parole lors d'une cérémonie organisée à Beyrouth pour l'anniversaire de la mort d'un des fondateurs du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Maher Al-Yamani. Le média avait indiqué qu'Abu Sitta a pleuré en "saluant le défunt fondateur du groupe terroriste pour avoir réussi à semer la peur dans le cœur des Israéliens". Des terroristes du FPLP ont participé à l'attaque dévastatrice du 7 octobre, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza.