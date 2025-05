"La gesticulation européenne cache une peur de l'islam radical", affirme Stéphane Wahnich

Dans une analyse sur i24NEWS, Stéphane Wahnich, professeur de communication politique et spécialiste de l'analyse du discours, a dévoilé les ressorts cachés des récentes menaces de sanctions européennes contre Israël.

"La conséquence sur Israël est relativement faible", tranche l'expert, qui dénonce "un mensonge" à la base de ces postures diplomatiques. "Il n'y a pas de famine à Gaza, il n'y a pas de génocide à Gaza", affirme-t-il, rappelant qu'"aucun largage de bombe n'est fait sans l'accord des avocats de Tsahal" et qu'Israël "respecte tout à fait le droit international".

"On s'aperçoit qu'il y a une gesticulation de la part d'un certain nombre de pays qui est justifiée, non pas par un anti-israélisme primaire, mais par la peur et l'impuissance face à l'islam radical qui existe dans leurs propres pays", a-t-il ajouté. Selon lui, "le vrai problème est plutôt à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, qu'un problème israélien." Wahnich démystifie également la portée réelle des sanctions économiques évoquées : "Les accords commerciaux, ça se négocie à long terme, ça ne se fait pas en 3-4 semaines", explique-t-il. "Les accords antérieurs continuent d'exister, donc il ne se passera rien dans les prochains mois."

Le professeur dénonce ce qu'il perçoit comme une "naïveté" et une "non-existence politique" dans le discours européen, qui se manifeste par "un vocabulaire très dur pour annoncer des choses, en fait, pas très importantes". Il critique notamment l'oubli de la responsabilité initiale du Hamas dans le déclenchement du conflit, évoquant le ministre français Jean-Noël Barrot qui a déclaré : "quand on sème la violence, on récolte la violence", en "oubliant que c'est le Hamas qui, au départ, avait semé la violence".

Pour Wahnich, l'enjeu dépasse largement le cadre territorial : "Le Hamas a fait une tentative d'attaque génocidaire, pas d'une attaque terroriste de base, génocidaire", souligne-t-il. "L'une des légitimités de l'État d'Israël repose sur le fait qu'il n'y aura plus jamais de génocides juifs dans le monde parce que l'État d'Israël existe."

"Ce qu'il faut rappeler au monde entier, y compris à tous ceux qui ont envie de créer des génocides, l'Iran en premier, c'est que ceux qui tentent un génocide contre le peuple juif doivent disparaître de la Terre." Une position qu'il estime incomprise par les Européens et les Américains : "Les pays européens ne comprennent pas, les États-Unis ne comprennent pas non plus d'ailleurs, et donc on est un petit peu seul vis-à-vis de ça."