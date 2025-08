La Grande-Bretagne renforce son aide médicale aux enfants de Gaza

Articles recommandés -

Le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour offrir des soins médicaux urgents aux enfants de Gaza. Une nouvelle initiative, qui devrait être annoncée dans les prochaines semaines, permettra à un plus grand nombre d’enfants blessés ou malades de bénéficier de traitements spécialisés au sein du Service national de santé (NHS), lorsque cela représente la meilleure option pour leur prise en charge. Jusqu’à 300 enfants pourraient être transférés en Grande-Bretagne, accompagnés d’un parent ou tuteur, et, si nécessaire, de leurs frères et sœurs. Le ministère de l’Intérieur procédera à des contrôles biométriques et sécuritaires avant leur départ.

Cette initiative s’inscrit en parallèle des actions de l’ONG Project Pure Hope, qui a déjà permis à trois enfants de recevoir des soins privés au Royaume-Uni. À ce jour, environ 5 000 enfants ont été évacués de Gaza, principalement vers l’Égypte et les pays du Golfe. Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Nous avançons dans nos plans pour évacuer davantage d’enfants nécessitant des soins urgents, y compris en les accueillant au Royaume-Uni pour un traitement spécialisé, lorsque cela est dans leur intérêt. »