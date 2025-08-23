La Grèce met en place l’un des dispositifs les plus stricts d’Europe contre l’immigration clandestine

Articles recommandés -

Selon le Washington Post, les autorités grecques ont lancé l’une des politiques les plus strictes du continent pour empêcher l’arrivée de migrants. Athènes, qui condamne ce qu’elle appelle une « invasion » migratoire, va jusqu’à saluer la politique de fermeté appliquée aux États-Unis.

Ce « modèle grec » se matérialise par un dispositif impressionnant : une clôture de trois mètres de haut surmontée de barbelés acérés, construite à la périphérie d’Athènes. Derrière cette barrière, un centre de rétention accueille les migrants récemment secourus en mer Égée. Mais loin d’un accueil humanitaire, ces hommes et femmes décrivent un "climat carcéral".

Des avocats spécialisés en droits humains comparent les conditions de détention à celles d’Alcatraz, évoquant des cellules surpeuplées et une surveillance permanente. Des gardiens vêtus de noir patrouillent le périmètre et traitent les migrants « comme des criminels », selon leurs témoignages. Les ONG dénoncent une "violation flagrante" du droit d’asile, rappelant que la Grèce est en première ligne de l’accueil des exilés venant de Turquie, de Syrie ou encore d’Afghanistan. Athènes justifie sa ligne dure par la nécessité de protéger ses frontières et d’endiguer les flux « illégaux ». Une approche qui, si elle séduit certains États européens, suscite aussi de vives critiques au sein de l’Union européenne et de la société civile.