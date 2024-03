"La guerre est toujours une défaite : le pape appelle à la paix par des négociations à Gaza et en Ukraine

Le pape François a lancé jeudi un nouvel appel à la paix par la négociation, tout en déplorant les conflits sanglants en Ukraine et à Gaza, lors de son intervention publique hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.

"Nous ne devrions jamais oublier que la guerre est toujours une défaite, nous ne pouvons pas continuer dans la guerre, nous devrions faire tous les efforts possibles pour la médiation, pour négocier la fin de la guerre, prions pour cela", a déclaré le souverain pontife dans de brèves remarques à la fin de l'audience, citant l'Ukraine "martyrisée" et le conflit israélo-palestinien. Le pape François, 87 ans, qui a des problèmes de mobilité et a souffert ces dernières semaines de rhumes et de bronchites, a une fois de plus évité de lire la plupart des textes qu'il avait préparés à l'avance pour l'audience. Il a délégué cette tâche à un assistant, expliquant aux fidèles qu'il était toujours contraint de limiter ses prises de parole en public.

Au début du mois, le Pape François a suscité la controverse en suggérant, lors d'une interview accordée à la chaîne suisse RSI, que l'Ukraine devrait "faire preuve du courage du drapeau blanc" et entamer des pourparlers avec la Russie. Son adjoint, le cardinal Pietro Parolin, a par la suite précisé que la Russie devait d'abord mettre fin à son agression.