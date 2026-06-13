La Hongrie a déployé des chasseurs après une perte de contact avec un avion d’Arkia

L’OTAN a activé jeudi son plus haut niveau d’alerte aérienne après qu’un avion de ligne israélien de la compagnie Arkia a cessé de répondre aux contrôleurs aériens alors qu’il traversait l’espace aérien hongrois.

Selon les informations rapportées par les médias hongrois, l’appareil, un Airbus A321 assurant une liaison régulière entre Tel-Aviv et Prague, n’a pas établi de contact avec les services de contrôle aérien durant une partie de son trajet au-dessus de la Hongrie.

Face à cette situation, le Centre combiné des opérations aériennes de l’OTAN a ordonné une intervention immédiate. Deux chasseurs JAS-39 Gripen de l’armée de l’air hongroise ont été dépêchés pour identifier et escorter l’avion israélien.

Le Premier ministre hongrois, Péter Magyar, a indiqué que les appareils militaires ont accompagné l’Airbus jusqu’à sa sortie de l’espace aérien hongrois.

Dans un communiqué, Arkia a expliqué que l’équipage suivait normalement son plan de vol approuvé lorsqu’une rupture de communication est survenue avec les contrôleurs aériens hongrois. Selon la compagnie, les autorités locales ont alors décidé de faire décoller un avion militaire afin d’établir un contact visuel avec l’appareil.

La compagnie israélienne a précisé que les communications ont ensuite été rétablies et que le vol s’est poursuivi normalement jusqu’à Prague.

« L’avion a poursuivi sa route conformément au programme prévu et a atterri en toute sécurité à destination », a indiqué Arkia, ajoutant qu’une enquête interne était en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident, en coopération avec les autorités hongroises.

La compagnie a également tenu à souligner qu’« à aucun moment la sécurité de l’appareil, des passagers ou de l’équipage n’a été menacée ».

L’incident intervient dans un contexte de vigilance accrue de l’OTAN concernant la sécurité de l’espace aérien européen.