La Hongrie emboîte le pas aux États-Unis et classe le mouvement "Antifa" comme organisation terroriste

La Hongrie a annoncé vendredi l’inscription du mouvement «Antifa» sur sa nouvelle liste nationale des organisations terroristes, suivant l’exemple des États-Unis. Cette décision intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump a signé un décret classant le mouvement comme «terroriste», dans le sillage de l’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.

Le décret hongrois, publié au journal officiel, permet d’imposer des sanctions financières aux groupes inscrits et de mettre sur liste noire leurs membres présumés, qui peuvent ainsi être expulsés ou interdits d’entrée sur le territoire. Selon ses dispositions, seules les organisations ne figurant pas déjà sur les listes de l’ONU ou de l’Union européenne peuvent être ajoutées.

Le Premier ministre Viktor Orban, proche allié de Donald Trump, a justifié cette mesure par la nécessité de prévenir toute menace. «Il faut dire que l’Antifa et ses sous-organisations affiliées sont des organisations terroristes. Et sans qu’ils aient encore commis de crimes, avant qu’ils n’en commettent, des mesures doivent être prises à leur encontre», a-t-il déclaré dans une interview à la radio publique. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a de son côté exhorté l’Union européenne à «aligner ses mesures» sur celles de Washington. Le mouvement «Antifa», contraction d’«antifasciste», est davantage perçu comme une mouvance politique issue de l’extrême gauche que comme une organisation structurée. Ses membres sont régulièrement accusés de violences lors de manifestations. Aux États-Unis, la droite accuse «Antifa» d’incarner une forme de «terrorisme intérieur» de gauche.