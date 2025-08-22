Articles recommandés -

La justice allemande a confirmé mercredi qu’un visiteur pouvait se voir refuser l’accès au mémorial du camp de concentration de Buchenwald s'il portait un foulard palestinien à des fins politiques. La décision fait suite à la plainte d’une femme qui souhaitait entrer dans le site historique avec un keffieh pour protester contre la politique israélienne.

La visiteuse avait demandé à ce que le mémorial lui permette d’entrer lors des commémorations des 80 ans de la libération du camp, en avril dernier, au moment où une manifestation propalestinienne avait brièvement eu lieu sur le site. Elle avait précisé vouloir envoyer un message politique dénonçant, selon elle, un parti pris supposé du mémorial en faveur d’Israël.

Le tribunal de Weimar, statuant en appel, a rejeté sa demande, confirmant la décision de première instance. Dans son communiqué, la justice a souligné que le port d’un tel symbole pouvait compromettre le sentiment de sécurité des visiteurs juifs, en particulier sur un lieu aussi sensible qu’un ancien camp de concentration.

Dans un entretien à la radio publique allemande NDR, le directeur du mémorial, Jens-Christian Wagner, a rappelé que l’établissement a été confronté à des visiteurs liés au mouvement de solidarité avec la Palestine depuis le début du conflit dans la bande de Gaza, déclenché par les attaques du 7 octobre en Israël. Selon lui, certains se sont présentés avec des symboles visant à diffuser de la propagande anti-israélienne, et dans certains cas, antisémite.

https://x.com/i/web/status/1958777074358886846 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Wagner a précisé que le foulard palestinien n’est pas interdit en soi : "Si une personne d’origine palestinienne le porte dans le cadre d’une tradition culturelle, cela est autorisé", a-t-il indiqué. En revanche, dès qu’il est utilisé avec d’autres symboles pour envoyer un message politique sur le site, susceptible de relativiser ou de banaliser les crimes nazis, le mémorial peut demander son retrait.

Cette décision illustre la sensibilité particulière des mémoriaux de l’Holocauste en Allemagne face à l’instrumentalisation politique de symboles contemporains. Elle souligne aussi les tensions croissantes autour des manifestations pro-palestiniennes en Europe, souvent perçues comme susceptibles de déstabiliser la sécurité des communautés juives ou de banaliser l’histoire des camps de concentration.

Le mémorial de Buchenwald reste ainsi attentif à préserver la mémoire historique et la sécurité de tous ses visiteurs tout en encadrant strictement l’usage de symboles politiques sur son site.