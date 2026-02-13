La justice britannique juge illégale l’interdiction du groupe Palestine Action

La Cour royale de justice britannique a infligé un revers au gouvernement en estimant que la décision de classer le groupe Palestine Action comme organisation terroriste était juridiquement infondée. La juge Victoria Sharp a considéré que l’interdiction prononcée en juillet 2025 avait porté une atteinte "très substantielle" aux libertés d’expression et de réunion.

Toutefois, cette décision ne suspend pas immédiatement la mesure : l’interdiction reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les deux parties ont jusqu’au 20 février pour présenter de nouveaux arguments, tandis que le gouvernement a annoncé son intention de faire appel. La ministre de l’Intérieur s’est dite "déçue" du jugement. L’appel étant suspensif, Palestine Action demeure pour l’instant officiellement classée parmi les organisations terroristes.

Cette qualification plaçait le mouvement au même rang que des groupes tels qu’Al-Qaïda, le Hezbollah ou l’IRA. L’exécutif dirigé par Keir Starmer avait justifié sa décision par des actions menées par le collectif, notamment une intrusion accompagnée d’actes de vandalisme sur une base de la Royal Air Force, considérés comme une menace pour la sécurité nationale.

Dans son jugement, la magistrate a toutefois estimé que la nature et l’ampleur des activités du groupe ne justifiaient pas une interdiction aussi sévère au regard de la législation antiterroriste. La décision avait d’ailleurs été critiquée par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le Conseil de l’Europe.

À l’extérieur du tribunal, des dizaines de sympathisants ont laissé éclater leur joie à l’annonce du verdict. Sur le réseau X, la fondatrice du mouvement, Huda Ammori, s’est félicitée d’une "victoire". Mais la situation reste juridiquement incertaine : en raison du maintien provisoire de l’interdiction, les manifestants affichant leur soutien au groupe pourraient théoriquement faire l’objet de poursuites, passibles de peines allant jusqu’à six mois de prison.

Depuis l’été, plus de 2 700 personnes auraient été interpellées lors de manifestations de soutien à Palestine Action, et plusieurs centaines inculpées, selon l’association Defend Our Juries. La bataille judiciaire est donc loin d’être terminée.