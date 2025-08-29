La plus grande flottille partira ce dimanche pour Gaza

Articles recommandés -

Des centaines d’activistes pro-palestiniens venus de 44 pays s’apprêtent à prendre la mer dimanche depuis plusieurs ports espagnols à destination de Gaza. Leur objectif : "briser le blocus naval imposé par Israël depuis 2007, livrer une aide humanitaire urgente et dénoncer la guerre dans le territoire"

Cette expédition, baptisée Global Sumud Flotilla — « sumud » signifiant « persévérance » en arabe — est présentée comme la plus importante jamais organisée. Parmi les passagers figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et la députée portugaise de gauche Mariana Mortagua, aux côtés de centaines d’activistes, médecins et bénévoles.

« Les gouvernements doivent agir pour défendre les droits humains et garantir un passage sûr à cette flottille », a déclaré à Reuters l’organisateur palestinien Saif Abukeshek, installé en Espagne. Les militants espèrent que la pression politique internationale obligera Israël à laisser passer les navires. Israël a déjà déjoué plusieurs tentatives similaires au cours des quinze dernières années. En juin, la marine israélienne a intercepté un bateau battant pavillon britannique transportant Greta Thunberg, qualifiant l’opération de « coup de propagande au service du Hamas ».