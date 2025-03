La police britannique enquête sur le documentaire controversé de la BBC sur Gaza

La police antiterroriste britannique examine actuellement des plaintes concernant un documentaire de la BBC sur Gaza qui a mis en scène le fils d'un responsable du Hamas, soulevant des inquiétudes quant aux normes éditoriales de la chaîne publique, rapporte l'agence de presse PA Media. Un porte-parole de la Metropolitan Police cité dans le rapport a confirmé que l'affaire est en cours d'évaluation. "Nous sommes au courant d'un documentaire de la BBC sur Gaza et avons reçu plusieurs signalements soulevant des préoccupations. Des officiers du Commandement antiterroriste de la Met évaluent actuellement si une action policière est nécessaire", a déclaré le porte-parole.

La BBC a reconnu jeudi qu'il y avait "de graves défaillances" dans le programme. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a par la suite déclaré qu'il était "préoccupé" par ce documentaire. Vendredi, la secrétaire britannique à la Culture, Lisa Nandy, a rencontré le président de la BBC, Dr Samir Shah, déclarant qu'elle s'attendait à ce "qu'aucune pierre ne soit laissée non retournée" dans l'examen du documentaire par la BBC.

La BBC a été critiquée à plusieurs reprises pour son parti pris anti-israélien manifeste dans ses reportages. Ces critiques se sont intensifiées depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza qui a suivi. En novembre 2023, la chaîne a publié des excuses après avoir faussement affirmé que les troupes israéliennes ciblaient des équipes médicales lors des combats à l'hôpital Shifa de Gaza. Avant cela, la BBC avait faussement accusé Israël d'être responsable d'une explosion dans un hôpital de Gaza, que Tsahal a prouvé être causée par une roquette du Jihad islamique.

En août, plus de 200 personnalités de l'industrie britannique de la télévision et du cinéma ont appelé à une enquête urgente sur des allégations d'antisémitisme à la BBC. Un mois plus tard, un rapport a révélé que la BBC avait enfreint ses propres directives éditoriales plus de 1 500 fois au cours des quatre premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, notant "un schéma profondément inquiétant de parti pris" contre l'État juif pendant cette période.

Il y a quelques semaines, le présentateur de BBC News, Nicky Shiller, a qualifié trois otages libérés par le Hamas de "prisonniers", terme similaire à celui utilisé pour les terroristes emprisonnés en Israël. Ses remarques ont provoqué un tollé, conduisant le réseau à présenter ses excuses.