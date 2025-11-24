La Pologne convoque l’ambassadeur d’Israël après un post de Yad Vashem jugé "trompeur"

La Pologne a convoqué l’ambassadeur d’Israël à Varsovie, Yaakov Finkelstein, après la publication d’un message de Yad Vashem sur X, affirmant que la Pologne avait été le premier pays où les Juifs furent contraints de porter un signe distinctif avant la Shoah. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, dénonce une formulation « trompeuse » qui, selon lui, ne précise pas clairement que la Pologne était alors sous occupation allemande.

Le post de Yad Vashem rappelait qu’« en Pologne, les Juifs furent les premiers à être forcés de porter un badge distinctif », avec un lien vers un article mentionnant le décret du 23 novembre 1939 imposé par Hans Frank, gouverneur du Generalgouvernement nazi. Face aux critiques, Yad Vashem a republié son message en ajoutant que les mesures avaient été prises « par ordre des autorités allemandes », renvoyant à l’article détaillé.

https://x.com/i/web/status/1992966457638948877 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour Sikorski, cette précision reste insuffisante. « Le post trompeur n’ayant pas été amendé, j’ai décidé de convoquer l’ambassadeur d’Israël », a-t-il déclaré.

L’ambassade d’Israël en Pologne n’a pour l’heure pas réagi publiquement.

Cet incident s’inscrit dans une série de tensions récurrentes entre Varsovie et Jérusalem sur la question de la mémoire de la Shoah. La Pologne insiste sur son statut de nation occupée et refuse toute formulation pouvant suggérer une responsabilité polonaise dans les politiques nazies. Israël, de son côté, défend la précision historique et rappelle la complexité du contexte, notamment les actions de collaboration individuelle et les violences antijuives documentées dans certaines régions.