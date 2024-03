La Roumanie observera chaque année une journée nationale d'amitié et de solidarité avec Israël

Le Parlement roumain a approuvé mardi à une majorité de 241 voix contre seulement 3, un projet de loi selon lequel le pays observera chaque année, le 14 mai, jour de l’indépendance de l’État d’Israël, une journée nationale d'amitié et de solidarité avec l’État hébreu. Ce jour-là, les institutions de l'État roumain hisseront le drapeau israélien aux côtés de celui de la Roumanie et le Parlement organisera un rassemblement festif dédiée à l'État d'Israël, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan mercredi.

Selon le projet de loi, chaque année à cette date auront lieu des événements diplomatiques, politiques, culturels, sociaux et artistiques, qui comprendront diverses représentations consacrées à l'histoire et au renforcement des liens entre les deux pays. Les missions diplomatiques de Roumanie, ainsi que les autorités gouvernementales centrales et locales, organiseront des événements pour marquer la journée nationale d'amitié et de solidarité entre la Roumanie et Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1770061517540499684 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Cette loi que nous avons promulguée aujourd'hui créera un excellent cadre pour le développement et le renforcement de nos relations avec Israël et du dynamisme particulier de la coopération entre nos deux pays et promouvra les valeurs communes que nous partageons", a déclaré le président du Parlement roumain, Alfred Robert Simonis. "Il est d'usage de dire que la véritable amitié se mesure dans les moments les plus difficiles et donc maintenant plus que jamais, ce type de démarche est nécessaire", a-t-il ajouté.

"L’adoption de cette loi a une écrasante majorité est la preuve du lien profond et authentique entre Israël et la Roumanie", a réagi le président de la Knesset, Amir Ohana. "Depuis les horreurs du 7 octobre, le Parlement et le gouvernement roumain se sont montrés à la hauteur et ont exprimé un soutien infaillible à Israël. Votre amitié nous est essentielle et l'État d'Israël vous remerciera à jamais", a ajouté le chef du Parlement israélien.