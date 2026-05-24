La Russie lance l’une de ses plus importantes attaques aériennes contre Kiev

La Russie a mené dans la nuit de samedi à dimanche l’une de ses plus vastes attaques aériennes contre Kiev depuis le début de la guerre, selon les autorités ukrainiennes. La capitale a été visée par des centaines de drones et des dizaines de missiles, touchant des immeubles résidentiels, des écoles, des commerces et des marchés dans presque tous les districts de la ville.

Les autorités locales font état d’au moins quatre morts. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que 56 personnes avaient été blessées, dont 30 hospitalisées. Des dégâts ont également été signalés dans le secteur de la place de l’Indépendance, au cœur historique de la capitale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué une attaque massive, affirmant que la Russie avait lancé 90 missiles de différents types, dont 36 missiles balistiques, ainsi que 600 drones. Selon lui, tous les missiles balistiques n’ont pas été interceptés et Kiev était la principale cible de l’assaut.

Les frappes ont provoqué des incendies et d’importants dégâts dans plusieurs quartiers. Les services d’urgence ukrainiens ont signalé notamment un incendie dans un dortoir, une école touchée, des immeubles résidentiels endommagés, ainsi que des impacts sur un centre commercial, un supermarché et des entrepôts.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a dénoncé « l’une des plus grandes attaques terroristes contre Kiev », appelant les alliés de l’Ukraine à renforcer leur soutien. Il a également affirmé que plusieurs autres régions du pays avaient été visées, dont Kharkiv, Odesa, Poltava, Sumy et Zhytomyr.

Selon des responsables ukrainiens, la Russie aurait également utilisé un missile balistique intermédiaire Oreshnik, une arme que Moscou présente comme extrêmement difficile à intercepter. Volodymyr Zelensky avait averti samedi que les renseignements ukrainiens, américains et européens redoutaient une attaque combinée de grande ampleur.