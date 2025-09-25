La Slovénie déclare Netanyahou "persona non grata" et lui interdit l’entrée sur son territoire

Articles recommandés -

La Slovénie a annoncé jeudi qu’elle interdisait l’entrée sur son territoire au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le déclarant « persona non grata ». Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes avec Israël, alors que la guerre à Gaza continue de susciter de vives réactions internationales.

Ljubljana avait déjà interdit, en juillet dernier, l’accès à deux ministres israéliens.

En août, le pays a franchi une nouvelle étape en imposant un embargo sur les ventes d’armes à Israël et en bannissant les importations de produits issus des territoires palestiniens occupés.

L’an passé, la Slovénie avait également reconnu officiellement l’État de Palestine, un geste symbolique fort au sein de l’Union européenne. Selon le gouvernement slovène, l’interdiction visant Netanyahou est une "réponse" directe aux actions de son gouvernement dans le conflit actuel. Aucun détail n’a été fourni sur la durée de cette mesure ni sur les conditions d’une éventuelle levée. Israël n’a pas encore réagi officiellement, mais cette décision devrait exacerber les tensions diplomatiques.

Ljubljana a réaffirmé son soutien à une solution à deux États et a appelé à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu’à la protection des civils et à l’acheminement d’aide humanitaire à Gaza.