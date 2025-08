La Slovénie interdit les importations des produits issus des implantations israéliennes

Articles recommandés -

La Slovénie a interdit l’importation de biens produits dans les implantations israéliennes situées en Judée-Samarie, tout en approuvant un nouveau paquet d’aide pour les Palestiniens de Gaza, selon un communiqué gouvernemental. « Le gouvernement a banni l’importation de biens provenant des colonies dans les territoires occupés, y compris toute tentative de contournement de cette interdiction », indique le site officiel. Cette mesure, d’un impact économique limité (moins de 2 000 euros en 2023), s’accompagne d’instructions aux ministères pour envisager l’interdiction des exportations slovènes vers ces localités.

Le Premier ministre Robert Golob a dénoncé les "violations graves et répétées du droit humanitaire international" par le gouvernement israélien, citant la "construction de colonies illégales, les expropriations et les déplacements forcés de Palestiniens".

« Ces actions menacent la dignité des Palestiniens et les fondements de l’ordre international », a-t-il déclaré, selon l’agence STA. La Slovénie fournira également une aide matérielle (nourriture et couvertures) d’une valeur de 879 490 euros aux Gazaouis touchés par le conflit entre Israël et le Hamas.

Après avoir reconnu l’État palestinien en juin 2024, aux côtés de l’Espagne, de l’Irlande et de la Norvège, la Slovénie a récemment imposé un embargo sur les armes à destination d’Israël et déclaré les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich persona non grata.