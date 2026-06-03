La Slovénie refuse l’atterrissage d’un vol Israir en provenance de Tel-Aviv

Un vol de la compagnie israélienne Israir reliant Tel-Aviv à Ljubljana n’a pas été autorisé à atterrir en Slovénie à la suite d’une décision soudaine des autorités slovènes. L’appareil a finalement été contraint de se dérouter vers Zagreb, en Croatie, a indiqué la compagnie.

Le directeur général d’Israir, Uri Sirkis, a affirmé que les autorités de Ljubljana refusaient désormais l’accès à leur territoire aux transporteurs israéliens en raison de leur opposition politique à la ligne suivie par le gouvernement israélien. Selon lui, cette décision a empêché l’atterrissage du vol malgré les démarches entreprises pour maintenir la liaison.

Le responsable a dénoncé une "violation flagrante" des accords aériens conclus dans le cadre de l’Union européenne. Il a précisé que le ministère israélien des Affaires étrangères ainsi que l’Autorité de l’aviation civile avaient été mobilisés pour tenter de résoudre la situation, sans succès.

D’après Israir, il s’agit de la première fois qu’un de ses avions se voit refuser l’autorisation d’atterrir dans ce pays. L’incident intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Israël et plusieurs États européens en raison de la guerre en cours au Moyen-Orient.