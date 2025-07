La Slovénie sanctionne deux ministres israéliens, une première dans l’UE

Articles recommandés -

Le gouvernement slovène a annoncé, jeudi, des sanctions inédites au sein de l’Union européenne, déclarant les ministres israéliens Itamar Ben Gvir (Sécurité nationale) et Betsalel Smotrich (Finances) personae non gratae. Cette décision, qui interdit leur entrée sur le territoire slovène, fait suite aux mesures similaires prises en juin par le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Ces pays accusent les deux ministres d’"incitation à une violence extrême et à de graves violations des droits humains des Palestiniens" en Judée-Samarie, ainsi que de "promouvoir le déplacement forcé des Palestiniens et l’expansion des colonies israéliennes".

"Les propos génocidaires et les actions de Ben Gvir et Smotrich sont inacceptables", a déclaré la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, dans un communiqué, soulignant que cette initiative vise à condamner les violations du droit international. Ces sanctions, qualifiées de « scandaleuses » par le ministre israélien Gideon Sa’ar, marquent une nouvelle escalade dans les tensions entre Israël et certains de ses alliés occidentaux, dans le contexte de la guerre à Gaza et de l’intensification des violences en Judée-Samarie.