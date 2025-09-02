La société espagnole eDreams retire les annonces d’hébergement dans les localités de Judée-Samarie

Articles recommandés -

L'agence de voyage en ligne espagnol eDreams a annoncé avoir bloqué, et continuer de bloquer, toute annonce d’hébergement située dans les localités israéliennes de Judée-Samarie. Son directeur financier, David Elizaga, a précisé à Reuters que l’entreprise avait toujours eu pour politique de ne pas proposer de services dans ces localités, mais que certaines annonces avaient été publiées automatiquement après leur mise en ligne par des propriétaires via des plateformes partenaires.

La question a pris de l’ampleur en juillet, lors de l’Assemblée générale annuelle du groupe, marquée par des manifestations pro-palestiniennes. eDreams figurait alors comme la seule entreprise espagnole citée dans une liste du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, publiée en 2023, recensant des sociétés impliquées dans le soutien aux implantations.

Pour éviter toute nouvelle mention dans de futurs rapports onusiens, la société a activé un système de filtrage géographique et s’est rapprochée d’ONG et d’organisations locales. « Dans la prochaine édition du rapport, nous ne devrions pas apparaître », a assuré Elizaga, soulignant que l’ONU « avance à son rythme, avec les moyens dont elle dispose ».

Le Haut-Commissariat a confirmé qu’une mise à jour du rapport serait rendue publique quelques jours avant sa présentation officielle le 29 septembre. Mardi, eDreams a par ailleurs annoncé un bénéfice net de 13,6 millions d’euros pour le trimestre avril-juin, contre une perte de 1,2 million un an plus tôt.