La Suisse a rendu hommage aux victimes de l’incendie meurtrier de Crans-Montana

La Suisse a observé vendredi une minute de silence nationale en hommage aux victimes de l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, dans la station de ski de Crans-Montana. Le drame a fait 40 morts et 116 blessés, plongeant le pays dans le deuil.

À l’issue de la minute de silence, les cloches des églises ont sonné pendant cinq minutes à travers le pays, marquant le début d’une journée nationale de recueillement. Une cérémonie officielle s’est tenue à Martigny, en présence de familles endeuillées, de survivants et de nombreuses autorités suisses et étrangères.

Dans une lettre ouverte, le président de la Confédération Guy Parmelin a déclaré que la Suisse devait aux victimes « respect, mémoire et l’engagement de tout faire pour qu’une telle catastrophe ne se reproduise jamais ». Il a également salué le courage des survivants, entamant selon lui « un long chemin vers la guérison ».

Selon les enquêteurs, l’incendie aurait été déclenché par des bougies scintillantes placées sur des bouteilles de champagne, dont les flammes auraient atteint le plafond. Les autorités examinent la conformité des matériaux d’insonorisation et s’interrogent sur le respect des règles de sécurité incendie. Il est apparu que le bar n’avait pas fait l’objet d’une inspection depuis 2019, alors que la réglementation cantonale impose un contrôle annuel des établissements ouverts au public.

Une enquête pénale a été ouverte contre les gérants du bar, deux ressortissants français, soupçonnés d’homicide involontaire et de négligence. Dans un communiqué, ceux-ci ont exprimé leur profonde détresse et assuré coopérer pleinement avec la justice.

La cérémonie a réuni des représentants de 37 pays, dont le président français Emmanuel Macron, le président italien Sergio Mattarella, ainsi que des responsables européens, soulignant l’émotion internationale suscitée par ce drame.