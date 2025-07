La Suisse dissout la filiale genevoise de la Gaza Humanitarian Foundation

Articles recommandés -

La Suisse a décidé de dissoudre la filiale genevoise de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, mais critiquée par l’ONU et de nombreuses ONG pour ses méthodes et son manque de neutralité. Enregistrée à Genève, où siègent de nombreuses organisations internationales, cette filiale de la GHF, basée dans le Delaware, n’a ni représentant ni adresse en Suisse, selon l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF).

Mercredi, l’ASF a publié un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce, annonçant la liquidation de la fondation genevoise. Si aucun créancier ne se manifeste dans les 30 jours, la dissolution sera ordonnée, a précisé le Département fédéral de l’Intérieur à l’AFP. La GHF a confirmé n’avoir jamais exercé d’activités en Suisse et souhaite également dissoudre sa filiale genevoise.

L’ASF avait constaté plusieurs irrégularités : absence de membre du conseil habilité à signer et domicilié en Suisse, moins de trois membres au conseil comme requis par les statuts, absence de compte bancaire suisse, d’adresse valable et d’organe de révision. Ces manquements ont conduit à une mise en demeure de clarifier la situation avant fin juin. Depuis mai, des incidents lors de distributions alimentaires organisées par la GHF à Gaza ont accentué les critiques de l’ONU et des ONG, qui refusent de collaborer avec l’organisation, remettant en cause sa transparence et son impartialité.