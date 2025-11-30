La ville polonaise de Sopot rompt son jumelage avec Ashkelon invoquant un "génocide à Gaza"

La ville polonaise de Sopot est devenue la première municipalité du pays à mettre fin à son partenariat avec une ville israélienne en raison de la guerre à Gaza, qualifiée de "génocide" par les initiateurs de la démarche. La station balnéaire, située sur les rives de la mer Baltique, était jumelée depuis 1993 avec Ashkelon, dans le sud d'Israël.

L’initiative de rupture a été portée cet été par Barbara Brzezicka, conseillère municipale du parti de gauche Razem. Estimant qu’"Israël perpètre un génocide à Gaza", elle a demandé l'annulation de l’accord de coopération, rappelant que Sopot avait déjà rompu ses liens avec la ville russe de Petergof après l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Face à l’inaction de la municipalité, Brzezicka a lancé une pétition citoyenne, soutenue par Razem, Amnesty International et des militants pro-palestiniens. Le texte dénonçait une "épuration ethnique à grande échelle" menée par Israël depuis 2023, ayant causé "des dizaines de milliers de morts, dont environ 20 000 enfants". Il reconnaissait par ailleurs les "crimes commis par le Hamas", mais soulignait qu'ils "ne sauraient justifier l’extermination systématique de la population civile de Gaza".

Le document affirmait que "le Hamas porte l’entière responsabilité de ses attaques, et le gouvernement d’Israël celle du génocide commis par les Forces de défense israéliennes". La résolution se voulait aussi un signal politique fort, afin que le slogan "Sopot, ville des droits humains" ne reste pas lettre morte.

Après avoir réuni plus de 300 signatures, seuil requis pour un examen officiel, la résolution a été soumise au vote. Jeudi, le conseil municipal l’a adoptée par neuf voix contre six, quatre abstentions et deux absences. Plusieurs conseillers ont néanmoins exprimé leur désaccord, estimant la décision disproportionnée ou trop unilatérale. Jaroslaw Kempa a plaidé pour une suspension temporaire plutôt qu'une rupture définitive, y voyant la seule manière de conserver un espace de dialogue. Natalia Pobłocka a regretté une vision "incomplète" du conflit israélo-palestinien.

Sopot devient ainsi la première ville polonaise à rompre officiellement ses liens avec une collectivité israélienne sur fond de dénonciation de la guerre à Gaza. D’autres municipalités ont néanmoins pris des mesures similaires : en septembre, Tczew a suspendu son partenariat avec Lev Hasharon, exprimant sa solidarité avec les victimes et appelant à une résolution pacifique du conflit.

La question du positionnement de la Pologne face à Israël divise désormais jusque sur la scène nationale. Des résolutions condamnant les "actions génocidaires" de l’État hébreu ont été déposées au Parlement, sans être encore mises au vote. Si le ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a accusé Israël d’user d’une force disproportionnée et violer le droit humanitaire, le Premier ministre Donald Tusk insiste pour sa part sur le soutien de Varsovie face au "terrorisme islamique", tout en refusant d’endosser des politiques conduisant "à la faim et à la mort de mères et d’enfants".