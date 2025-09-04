Le BDS appelle au boycott de la tournée européenne de Radiohead en raison de ses liens avec Israël

Articles recommandés -

Le groupe de rock britannique Radiohead s’apprête à remonter sur scène pour la première fois depuis sept ans avec une tournée européenne et une résidence de quatre soirs à l’O2 Arena de Londres en novembre. Mais l’annonce, faite mercredi, a immédiatement déclenché une nouvelle polémique : le mouvement anti-israélien Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) appelle les fans à boycotter le groupe en raison des liens de son guitariste Jonny Greenwood avec Israël.

Au cœur de la controverse, la collaboration artistique de Greenwood avec le musicien israélien Dudu Tassa. Les deux artistes ont sorti en 2023 l’album Jarak Qaribak, une réinterprétation de chansons d’amour moyen-orientales avec des musiciens venus de Syrie, du Liban, du Koweït et d’Irak. En mai 2024, Greenwood a également donné un concert à Tel Aviv, provoquant la colère des militants pro-BDS, qui l’accusent d’avoir “franchi [leur] ligne rouge pacifique pendant le génocide d’Israël contre les Palestiniens à Gaza”.

Face aux critiques, Greenwood assume pleinement son choix. Pour lui, ce projet musical est un pont entre cultures : “Réunir des musiciens arabes et juifs a du sens. Et rappeler que les racines culturelles juives en Irak et au Yémen remontent à des milliers d’années est essentiel.” Il rejette également l’idée d’exclure les artistes israéliens : “Réduire au silence des musiciens simplement parce qu’ils sont nés juifs en Israël n’aidera en rien à rapprocher les deux camps.”

Le BDS revendique d’ailleurs l’annulation, en mai dernier, de deux concerts au Royaume-Uni du duo Greenwood-Tassa. Mais les deux hommes collaborent depuis 2008 et refusent de céder à la pression. Greenwood a qualifié les appels au boycott de “non progressistes”.

Cette controverse n’est pas nouvelle pour Radiohead. En 2017, le groupe avait déjà résisté à une campagne menée par l'ex-Pink Floyd Roger Waters et d’autres artistes, qui l’avaient exhorté à annuler un concert à Tel Aviv. Le chanteur Thom Yorke avait alors dénoncé une “perte d’énergie extraordinaire”.

En mai dernier, Yorke a pris position sur le conflit, critiquant à la fois le gouvernement de Benjamin Netanyahou et le Hamas. “Je ne peux soutenir aucune forme d’extrémisme ni de déshumanisation”, avait-il déclaré.

Radiohead, malgré la controverse, n’a pas l’intention de modifier son programme de tournée.